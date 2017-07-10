В московском оружейном магазине нашли спящего нетрезвого ставропольца

Сегодня пресс-служба Росгвардии сообщила о неприятном инциденте, случившемся в одном из магазинов оружия. Известно, что после тревожного сигнала с объекта на место прибыла группа задержания, которая начала осмотр здания по периметру снаружи и внутри.

В итоге в проёме одного из окон был обнаружен мужчина. Сообщается, что он находился в нетрезвом состоянии. После этого мужчина был задержан и отправлен в отделение полиции для уточнения обстоятельств. По предварительным данным, задержанный использовал магазин как место для ночлега.

Ранее сообщалось, что в Липецке возле одного из баров посетитель не рассчитал дозу алкогольных напитков и, направляясь домой, упал на дорогу возле забора, в котором не преминул застрять головой. Известно, что мужчина находится в отделении токсикологии, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.