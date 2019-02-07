Строительство очистных сооружений на «Балтике-Новосибирск» проинспектировал Ларс Леманн

Ларс Леманн, новый президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, проинспектировал строительство комплекса очистных сооружений на заводе «Балтика-Новосибирск». В ходе визита он обсудил со специалистами специфику стратегии продаж в регионе и оценил деятельность филиала.



Во всех регионах, где работают предприятия «Балтики», компания ведет продуманную политику, неизменно усиливая лидирующие позиции на пивном рынке. Свою немалую лепту в укрепление компании вносит и филиал в Сибирском федеральном округе: инвестиции в развитие завода «Балтика-Новосибирск» составили 265 млн рублей в прошлом году, из которых большая часть была использована при строительстве очистных сооружений.



Комплекс даст возможность предприятию эффективно реализовывать в экологической сфере поставленные компанией задачи. В ходе посещения объекта Ларс Леманн отметил его высокую степень готовности. Очистные сооружения должны быть введены в эксплуатацию в конце II квартала 2019 года. Это серьезно снизит нагрузку на муниципальные системы очистки и до 15% сократит за счет применения биогаза, получаемого в ходе обработки промышленных стоков завода, потребление природного газа.



Ларс Леманн встретился со специалистами предприятия и осмотрел производственные цеха «Балтики-Новосибирск». Он выразил уважение к профессионализму коллектива, отметил тщательность подхода к вопросам безопасности. В рамках посещения предприятия были обсуждены планы развития завода и осуществление коммерческой стратегии реализации продукции. Глава компании побывал также в больших и маленьких магазинах города, где продается продукция «Балтики», и на заводе, где производятся краны-пеногасители.