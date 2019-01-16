Сергей Кошевой рассказал о популярности проекта «Котошеф»

Сегодня, 17:22 \\ Страны / Россия

Руководитель администрации зеленоградского муниципалитета Сергей Кошевой рассказал о том, что городу дала реализация проекта «Котошеф или КОТегорический императив Канта». 21 февраля его авторский коллектив удостоился заслуженного признания в рамках церемонии награждения национальной премии «Серебряный Лучник». Об этом сообщает ИА «Государственные вести».

По словам Сергея Кошевого проект «Котошеф» был запущен в рамках развития в Зеленоградске событийного туризма. Здесь ввели должность специалиста, ухаживающего за уличными котами (котошефа). Теперь облаченная в специальную униформу местная жительница, военный пенсионер Светлана Логунова в определенное время посещает разные места города и кормит уличных котов.

Сергей Кошевой отметил, что благодаря «Котошефу» выросла турпривлекательность города. За минувший год оборот местной гостиничной инфраструктуры увеличился на 197 млн рублей, а востребованность у туристов городских гостиниц выросла почти на четверть. При этом о Зеленоградске и «Котошефе» вышло свыше 750 публикаций и телесюжетов в СМИ РФ и других стран.



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