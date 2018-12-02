Амурчанка стала автором новогоднего наряда Елена Малышевой
Амурчанка стала автором новогоднего наряда Елена Малышевой. Телеведущая влюбилась в работы дизайнера и назвала ее «талантливой умницей».
В своем аккаунте Инстаграма Малышева опубликовала видео со съемок очередной передачи «Жить здорово». На кадрах Елена Васильевна познакомила аудиторию с дизайнером Марией Пикой. Девушка стала автором костюма ведущей для новогоднего выпуска программы.
Малышева призналась, что просто в восторге от наряда. На телеведущей была нежно-голубая удлиненная туника с ассиметрией по краю и светлые брюки. Изюминкой комплекта стала вышивка в виде айсберга на груди.
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❄❄❄Дорогие друзья!🎄🎊🎉 Сегодня новогодние эфиры нашей программы записываю в прекрасном костюме от молодого талантливого дизайнера Марии Пики @pika_maria 💃Я в восторге!👍👍👍А вы? #еленамалышева #malyshevalive #1tv #первыйканал #КлиникаМалышевой #МедицинскийЦентрЕленыМалышевой #Малышева #Здоровье #ЖитьЗдорово #диета #сбросьлишнее #миллион #худеемвместе #диетамалышевой #стройноетело #красота #стройнаяфигура #стиль #мода #fashion #design
Амурчанка Мария в 2015 году окончила факультет дизайна в Амурском госуниверситете. Уже в студенческие годы она себя зарекомендовала как мастер своего дела. После окончания вуза девушка уехала в Санкт-Петербург.
Мария получила право сотрудничать с Еленой Малышевой по результатам конкурса дизайнеров «Русский силуэт». Телеведущая была приглашенным гостем на мероприятии, где отметила для себя работы начинающего дизайнера из Амурской области.