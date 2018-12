Амурчанка стала автором новогоднего наряда Елена Малышевой

View this post on Instagram

❄❄❄Дорогие друзья!🎄🎊🎉 Сегодня новогодние эфиры нашей программы записываю в прекрасном костюме от молодого талантливого дизайнера Марии Пики @pika_maria 💃Я в восторге!👍👍👍А вы? #еленамалышева #malyshevalive #1tv #первыйканал #КлиникаМалышевой #МедицинскийЦентрЕленыМалышевой #Малышева #Здоровье #ЖитьЗдорово #диета #сбросьлишнее #миллион #худеемвместе #диетамалышевой #стройноетело #красота #стройнаяфигура #стиль #мода #fashion #design