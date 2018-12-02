Амурчанка стала автором новогоднего наряда Елена Малышевой. Телеведущая влюбилась в работы дизайнера и назвала ее «талантливой умницей».

В своем аккаунте Инстаграма Малышева опубликовала видео со съемок очередной передачи «Жить здорово». На кадрах Елена Васильевна познакомила аудиторию с дизайнером Марией Пикой. Девушка стала автором костюма ведущей для новогоднего выпуска программы.

Малышева призналась, что просто в восторге от наряда. На телеведущей была нежно-голубая удлиненная туника с ассиметрией по краю и светлые брюки. Изюминкой комплекта стала вышивка в виде айсберга на груди.

Амурчанка Мария в 2015 году окончила факультет дизайна в Амурском госуниверситете. Уже в студенческие годы она себя зарекомендовала как мастер своего дела. После окончания вуза девушка уехала в Санкт-Петербург.

Мария получила право сотрудничать с Еленой Малышевой по результатам конкурса дизайнеров «Русский силуэт». Телеведущая была приглашенным гостем на мероприятии, где отметила для себя работы начинающего дизайнера из Амурской области.