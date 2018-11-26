Chanel отказывается от использования кожи экзотических животных

Бруно Павловски, являющийся президентом fashion-направления Chanel, заявил, что они отказываются от использования натурального меха и кожи экзотических животных для своих изделий.

По словам Павловски, отказ компании относится к использованию кожи крокодилов, ящериц, змей и скатов. Касаясь вопроса натурального меха, модный дом подчёркивает, что они и раньше практически не использовали его.

Как следует из заявления президента fashion-направления Chanel, в настоящее время очень тяжело найти кожу, отвечающую качественным и этическим стандартам компании. Также в Chanel решили сконцентрировать своё внимание на использовании таких материалов, как текстиль и искусственная кожа. Однако изделия из экзотической кожи не сразу пропадут из бутиков Chanel. Это может занять некоторое время.

Карл Лагерфельд, который является главой Chanel, отмечает, что они поступают так не из-за того, что им это навязали. Это их свободный выбор.

Также об отказе от натурального меха на Неделе моды в Лондоне в этом году заявил британский модный совет. Тогда дизайнерские бренды вынуждены были сдаться под напором активистов, требующих отказаться использовать меха в своих показах.