Главный дизайнер Apple Джони Айв представил свадебное кольцо из алмаза

Джони Айв, известный как создатель основной концепции гаджетов Apple, уже не в первый раз занимается проектировкой вещей, мало связанных с технологиями.

Работа над последним творением велась совместно с известным дизайнером Apple Марком Ньюсоном. Вместе они разработали дизайн бриллиантового кольца, сделанного из цельного алмаза. Украшение будет изготовлено специально для аукциона Diamond Foundry от Sotheby's. Ювелирное изделие отличается уникальным дизайном и отсутствием традиционных металлических деталей. Кольцо состоит из алмазного камня, небольшого размера, и украшено несколькими тысячами граней. Как утверждает аукционный дом, в мире нет аналогов подобной огранки.

Торги пройдут 5 декабря в Майами. Предположительно, цена на кольцо варьируется от 150 до 250 тысяч долларов (17 миллионов рублей). Часть прибыли от продажи украшения будет передана в фонд по борьбе с ВИЧ.

Ранее Джони Айв поделился своим мнением о новом дизайне iPad Pro, сообщив, что сейчас компания стремится делать свои устройства более ненавязчивыми и удобными.