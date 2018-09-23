"На деньги реальных пацанов": Колян из "Реальных пацанов" выпустит линию одежды "REAL KOLYAN"

Звезда фильма «Реальные пацаны» Николай Наумов, исполняющий роль персонажа «Колян», выпускает свой бренд одежды с одноименным названием.

Новость появилась на странице социальной сети Наумова. В связи с популярностью фильма, актеру Николаю Наумову пришла идея создать свой бренд, который бы понравился фанатам данной картины. Он говорит, что люди часто просят его оставить автограф, сделать фотоснимок, иногда сам актер изъявляет желание сделать какой-то подарок. Теперь он нашел то, что может предложить абсолютно каждому.

Бренд от «Коляна» будет называться «REAL KOLYAN» и первое, что он выпустит — футболки для мальчиков и девочек, а также дядь и теть. На футболках будет напечатано изображение, которое напоминает всем известный танец Коляна из фильма, в частности, элемент «Пасадобль». Кроме того, будут изображены картинки с главным персонажем киноленты, а также с известными российскими современными художниками.

Такую одежду любой желающий сможет купить во всех интернет-магазинах таких городов, как Москва, Екатеринбург и Пермь. На футболках будет отмечено, что они «сделаны в Перми на деньги реальных пацанов».

Презентация нового российского бренда начнется 27 октября в Екатеринбургском торговом центре «Радуга-парк». Старт показа: 14:00.