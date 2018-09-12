Xiaomi запускает «умные» кроссовки в двух новых цветах

Приобрести спортивную обувь со встроенным чипом можно будет всего за 39 долларов.

В апреле прошлого года китайская компания Xiaomi, специализирующаяся в основном на производстве смартфонов и бытовой техники, анонсировала первые в своём роде «умные» кроссовки. В обувь был встроен специальный чип, который считал шаги и передавал информацию на смартфон пользователя. В наше время компания выпускает спортивную обувь под брендом дочерней компании Huami и недавно объявила о запуске двух новых расцветок для марафонских кроссовок Amazfit.

Новый фасон Amazfit, как уверяют создатели, сделан из дышащего материала, а специальный подушечки обеспечивают лёгкость ношения, амортизацию и пружинистость. Также специальная технология обеспечивает дополнительную защиту ахиллова сухожилия. В новом эргономичном дизайне стельки Goodyear в точности повторяют все изгибы и выпуклости стопы, что уменьшает нагрузку на ноги во время занятий спортом.

Наряду со стандартными черными и белыми кроссовками, с 15 октября на рынок поступят новые красные модели цвета Dansha для мужчин и женщин. Желающим приобрести «умные» кроссовки удастся «урвать» понравившуюся пару на первой неделе продаж по стартовой цене примерно 39 долларов.