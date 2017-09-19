Девятнадцать жертв красоты: продолжается расследование дела трёх косметологов

Продолжается расследование дела о нанесении увечий лица путём «косметологических процедур», имеющее девятнадцать потерпевших девушек.

Сообщается, что одна из обвиняемых Мария Коростелёва, которая представлялась врачом-косметологом и обещала предоставление услуг на высшем уровне. Однако позже оказалось, что вместо услуг, улучшающих женскую внешность и придающих уверенность в себе, предоставлялись изувеченные лица и психологические травмы.

Именно сегодня прокуратура ходатайствовала о задержании одной из потенциальных подсудимых, которая до этого момента находился в федеральном розыске. Касаемо ещё двух аферисток была выбрана более мягкая мера пресечения, а именно домашний арест и подписка о невыезде. Неправомерные действия трёх «косметологов» продолжались в течение долгих восьми лет.