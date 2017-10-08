Эксперты: Смена цвета волос поможет выглядеть на 10 лет моложе

Специалисты рассказали о том, как женщина может начать выглядеть на 10 лет моложе. При этом не надо тратить большое количество денег на средства по уходу за кожей или прибегать к помощи пластических хирургов.

Самым действенным способом по омоложению своей внешности специалисты называют смену цвета причёски. Именно покраска волос может помочь выглядеть на 10 лет моложе. Но тут важен выбор правильного оттенка, который будет к лицу женщины. От выбора тона волос зависит то, как будят выглядеть кожа лица, и правильное решение поможет скрыть возраст.

Одним из самых удачных цветов для любительниц светлых волос эксперты называют медовый. Именно этот оттенок часто используется звёздами шоу-бизнеса, которые часто появляются на публике, а за их возрастными изменениями следит большое количество людей. Тем, кто предпочитает тёмные волосы, специалисты рекомендуют окраситься в бразильский коричневый. Этот цвет хорошо выглядит как при дневном, так и при искусственном освещении, он не кажется слишком тёмным, а также имеет хороший блеск.