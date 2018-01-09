Белла Потёмкина поведала о новых трендах в сезонной одежде

Дизайнер и модельер Белла Потёмкина рассказала подписчикам о том, что будет в тренде из одежды этой весной и летом. Она также поделилась фотография с показа своей новой коллекции Bella Potemkina «Spring-Summer 18».

Потёмкина утверждает, что модной будет одежда с объёмными рукавами и рукавами-фонариками, поскольку такая форма отлично способствует созданию гармоничных пропорций фигуры. Также такой наряд привлекает к себе массу внимания, потому что подчёркивает талию и женственность, придаёт облику женщины очарования.

Белла уверяет своих подписчиц в том, что стоит выбросить из головы мысль о том, что платья такого фасона являются старомодными бабушкиными нарядами. Они уже давно стали элегантными но и ультрамодными. Такое утверждение справедливо не только для костюмов, но и для шорт, кожаных курток, жакетов, плащей и худи.