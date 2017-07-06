Пародист-трансвестит из США вошел в рейтинг Vogue

Пародист-трансвестит из США Дэн Клэй вошел в рейтинг журнала Vogue. Знаменитое издание предложило своим подписчикам список популярных мемов, связанных с модой.

Журнал из Великобритании составил собственный несерьезный рейтинг наиболее популярных мемов, которые запомнились модникам в уходящем году.

Так, на пятом месте оказался блогер по фамилии Клэй. Его эксцентричные образы-пародии на популярную актрису из «Секса в большом городе» понравились большому количеству поклонников стиля и моды. Он пытался копировать образ, одежду, выражение лица Керри Брэдшоу – главной героини сериала. Забавные коллажи-мемы можно найти на его странице в Instagram.

Самым интересным, по мнению Vogue, оказался блогер Элиот Тебеле. Он публикует в социальных сетях мемы собстенного сочинения и никогда не повторяется. Сообщается, что не так давно он принимал участие в показе высокой моды в итальянском Милане.