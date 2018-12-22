Певица Зара присутствовала на открытии модного показа детских нарядов

Известная музыкальная исполнительница Зара присутствовала на демонстрации новой коллекции детских нарядов марки «Sasha Kim», созданной по мотивам мультфильма «Как приручить дракона 3». Мероприятие предваряло премьеру этого американского мультика, которая позднее состоялась в зале кинотеатра «Москва». Такую информацию передает издание «7 дней».

Отмечается, что впервые в истории существования бренда «Sasha Kim» состоялась презентация одежды для маленьких джентльменов. В дефиле участвовали сыновья певицы Зары, трое детей известной телеведущей Юлии Барановской, дочери харизматичного шоумена Михаила Галустяна, дочь певицы Ани Лорак и пр.

В показе принимала участие и создатель бренда, 5-летняя Саша Ким, которая завершила дефиле выходом на подиум в светящемся в темноте платье. Саша является самым юным российским дизайнером, имеющим контракт с международной компанией Universal. По итогам дефиле его участники смогли насладиться вкусными угощениями, шоу мыльных пузырей и непосредственно просмотром мультика «Как приручить дракона 3».







