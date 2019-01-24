Burberry извинился за толстовку с «висельной петлей» на показе в Лондоне

На неделе моды в Лондоне британская компания Burberry представила новую коллекцию. На ее создание креативного директора бренда Риккардо Тиши вдохновила морская тематика: грубые фактуры, нарочито суровые силуэты и, конечно, корабельные канаты. Но кое-кто усмотрел во всем этом иной позыв. И модный дом обвинили в распространении суицидальной тематики. Это дело рук одной из моделей, участвовавших в показе новой коллекции.

Лиз Кеннеди заявила, что причиной обвинений послужил дизайн одной из вещей. Он показался ей весьма провокационным. Шнурки капюшона на одной из худи были завязаны интересным образом, они напоминали петлю висельника.

Фонд психического здоровья Великобритании в свою очередь выразился крайне не лестно по поводу концепции, использованной модельерами компании. Исполнительный директор Марко Гобетти был вынужден извиниться за столь провокационное решение кутюрье. И пообещал впредь следить за творческими процессами компании.