Ургант весело поздравил Боярского с рождением внука

Сегодня, 18:31 \\ Шоу-бизнес

Нового родственника артисту подарила дочь Елизавета и её супруг Максим Матвеев. Телеведущий отметил это событие в Instagram.


 

Иван Урант посвятил рождению ребенка отдельный пост на странице шоу "Вечерний Ургант". Он опубликовал юмористический коллаж. На нем новорожденный ребенок лежит в больничной колыбели. Тем временем, в окно комнаты весело заглядывает молодой и нарядный Михаил Боярский, каким его запомнили по фильму "Д’Артаньян и три мушкетёра".

Иван Ургант поздравил Елизавету Боярскую и Максима Матвеева с пополнением в семье. Ребенок стал для пары вторым. Телеведущий также поспешил объяснить внешний вид дедушки на изображении. По его словам, весть о рождении внука сильно "омолодила" Михаила Боярского. Напомним, мальчик появился на свет 5 декабря.


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Автор - Александр Лубяной
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