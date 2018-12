Ургант весело поздравил Боярского с рождением внука

View this post on Instagram

Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз! Поздравляем @lizavetabo и @maxim_matveev_ с рождением сына! Первым в роддом поздравить пару с пополнением семейства приехал Михаил Боярский. Радостная новость заметно омолодила Михаила Сергеевича 😉