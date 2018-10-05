Елизавета Боярская родила второго сына

Актриса Елизавета Боярская и не подозревала, что 5 декабря станет одним из самых счастливых дней в ее жизни – у нее родился сын. Этот ребенок стал для Елизаветы и ее супруга актера Максима Матвеева вторым. У пары уже есть сын Андрей, который появился на свет в 2012 году.

Схватки у будущей мамы начались ночью, поэтому экстренно была вызвана скорая помощь, которая доставил актрису в одну из клиник Санкт-Петербурга. Уже известно, что еще один член клана Боярских получит имя Гриша.

Молодые родители не любят делиться фото своих детей в социальных сетях. К примеру, их первого сына Андрея общественность увидела только в 2018 году. Поэтому не приходится надеяться, что Матвеев и Боярская изменят свое правило и мы увидим фото малыша в ближайшее время.

Брат актрисы, депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский назвал рождение племянника «долгожданным прибавлением» в семье, и добавил, что Елизавета и мальчик чувствуют себе хорошо.

Накануне ничего не подозревающая о грядущих счастливых событиях Боярская опубликовала в Instagram фото с округлившимся животиком. «Первая рабочая зимняя неделя! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году», - написала актриса.

О беременности 32-летней Елизаветы Боярской стало известно в начале сентября 2018 года. Актриса доиграла в театре сентябрь, так как все билеты на спектакли с ее участием были распроданы, однако в октябре оставила сцену и стала готовиться к роли мамы. Елизавета сообщила, что не собирается долго находиться в декретном отпуске и уже в январе планирует вернуться к работе.