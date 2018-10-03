Шоу «Между двумя папоротниками» получит киноадаптацию

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Зак Галифианакис вернётся к роли бесцеремонного ведущего в полнометражной экранизации популярного скетч-шоу. Производством фильма займётся компания Funny or Die и телеканал Netflix.

Автором сценария и режиссёром выступит Скотт Окерман, один из создателей оригинального шоу, как передаёт The Hollywood Reporeter. Работа над проектом началась некоторое время назад в условиях строгой секретности. Дата премьеры полнометражного фильма пока не раскрывается.

Сюжет фильма, как и в шоу, пойдёт о низкобюджетной программе с ужасным ведущим, который берёт интервью у знаменитостей, постоянно ставя их в неловкое положение или задавая провокационный вопросы. По сообщениям инсайдеров, в гости к Заку Галифианакису придут его коллеги по серии фильмов «Мальчишник в Вегасе» Брэдли Купер и Эд Хелмс, звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж, Дэвид Леттерман, а также Киану Ривз.

Скетч-шоу появилось в 2008 году. Оно транслировалось на канале Funny or Die и состояло из 21 выпуска.

Ранее стриминговый сервис Netflix сообщил об экранизации мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», а также манги «Ковбой Бибоп».

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот период 36-летняя супруга Игоря Николаева успела преобразиться. Фанаты с удовольствием отметили, что она стала...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

На нас стоит клеймо: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова не может найти работу

 Актриса, сыгравшая Веру Воронину, жену Костика в нашумевшем сериале «Воронины»,...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Мишель Обама поддержала Меган Маркл в конфликте с Кейт Миддлтон

Мишель Обама в королевском конфликте стала на сторону беременной Меган Маркл.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ