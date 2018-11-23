«Недоженщины»: Ляйсан Утяшева оскорбила половину населения всего мира

Знаменитая гимнастка в интервью с Ириной Шихман назвала недоженщинами всех девушек, которые не умеют готовить.

Российская журналистка, телеведущая и корреспондент Ирина Шихман берет интервью у самых неожиданных гостей. На этот раз гостем Ирины стала гимнастка, любящая жена и мама – Ляйсан Утяшева. Ляйсан находится в браке на протяжении шести лет. Муж Утяшевой, Павел Воля неоднократно признавался в любви своей супруге на публике. Воля и Ляйсан любят друг друга и растят двоих детей. В своём интервью, гимнастка поделилась «рецептом» хорошего брака.

Ляйсан рассказала об одном из самых важных на её взгляд критериев для любящей жены. В глазах Утяшевой та жена хороша, что умеет готовить борщ. «Ты недоженщина, если ты не умеешь готовить» - заявила гимнастка журналистке Шихман. Ирина с Утяшевой не согласилась, сказав о том, что большинство девушек на текущий день больше задумываются о карьере, чем пребывают в раздумьях, как же сварить суп, в это число входит и сама Шихман. Со знаменитой женой Павла Воли не согласилась не только журналистка, но и девушки, которые смотрели это интервью. В интернете Утяшеву обвинили в сексизме и поверхностности. «Так печально видеть сексизм, исходящий от женщины. Ляйсан поверхностна и примитивна в своих суждениях обо всем вообще, но когда речь идет о женщинах, о том, что для нее ее истинная суть, и тут она поддерживает позицию подавления, ограничения и пристыжения, это уже просто дико» - пишет одна и зрительниц этого интервью. Не нужно забывать, сколько людей, столько и мнение. Ляйсан имеет право считать так, а Шихман думает по-другому, но в любом случае, навязывать своё мнение кому-то, является недопустимым, таково общее мнение большинства обитателей соц-сетей.