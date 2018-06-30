Филипп Киркоров организовал праздник в стиле Гарри Поттера в честь семилетия дочери

Сегодня, 03:32 \\ Шоу-бизнес

Масштабное празднование дня рождения устроил для своей наследницы Филипп Киркоров. Звезда организовал тематическую вечеринку в стиле волшебного мира Гарри Поттера.

День рождения у юной Аллы-Виктории был 26 ноября, однако из-за плотного гастрольного графика певец организовал вечеринку в честь семилетия дочери несколькими днями спустя. Поп-король отметил, что «волшебные» палочки он вместе с сыном Мартином, который младше своей сестры на год, привёз ещё около года назад из США.

Одними из звёздных гостей вечеринки стали Алла Пугачёва и её дети Лиза и Гарри, однако Максима Галкина не оказалось в списках приглашённых. Также приглашена была и Екатерина Гусева, которую называют возлюбленной Киркорова. Кроме того, гостей развлекали аниматоры в образах героев волшебного мира. А музыкальным сопровождением вечеринки занималась Гусева.

Также певца растрогало внимание поклонников к его детям. Он поблагодарил их за фотоколлажи его семьи в своём блоге в Instagram.

Не так давно Филипп Киркоров дал интервью, в котором подчеркнул, что не выставляет напоказ личную жизнь из-за суеверия, поэтому очень осторожен в разговорах о своих детях. Это также является одной из причин, по которой звезда не озвучивает имя суррогатной матери детей.

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