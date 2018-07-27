Киркоров выделяет на обучение детей пятьсот тысяч рублей в месяц

Сегодня, 12:49 \\ Шоу-бизнес

Как оказалось, одним лишь гувернанткам он платит около 200 тысяч. При этом, дети большее количество времени проводят в детском саду, где обучаются спортивным дисциплинам и даже английскому языку.

 Знаменитый российский артист Филипп Киркоров согласился дать небольшое интервью для СМИ, по ходу которого он рассказал о том, где на данный момент проходят обучение его дети, пятилетняя дочь Алла-Виктория и четырехлетний сын Мартин. Также он поделился, почему никогда ничего не говорит об их матери.

 По словам Киркорова, он очень суеверен, поэтому не выставляет напоказ личную жизнь. Крайне осторожно он относится к тому, что рассказывать о детях. Именно поэтому он не называет имя женщины, которая их родила. Также он уточнил, что состоит с ней в близких отношениях, однако она не любит чрезмерное внимание, а потому держится в стороне от объективов папарацци.

 Также выяснилось, что певец выделяет на обучение любимых детей примерно пятьсот тысяч рублей в месяц. Он рассчитывал, что отдаст их в школу уже в следующем году, однако изменил решение, дав им возможность оттянуть это время еще по крайней мере на год.

Тем не менее, Алла-Виктория и Мартин не бездельничают с 9:30 до 18:30 у них проходят занятия в спортивной школе, которая считается специализированным детским садом. Там дети, разделенные на небольшие группы, осваивают не только предметы, которые в будущем будут изучать в школе, но также и спортивные занятия, например, дзюдо, джиу-джитсу и гимнастику.

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Автор - Мартина Корф
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