«Пятница с Региной»: Бородина рассказала, как она смогла сохранить брак с Омаровым

Сегодня, 18:55 \\ Шоу-бизнес

Ведущая «Дом-2» пришла на шоу Регины Тодоренко. Ксения Бородина поделилась личными историями и призналась, что несколько лет назад она и ее муж Курбан Омаров чуть было не развелись.

 Шоу «Пятница с Региной» продолжает набирать популярность. Многие пророчили, что проект Регины Тодоренко затмит AGENTSHOW, которое запустила ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева. Девушки практически в одно время запустили свои шоу, а формат их проектов был очень похож. Теперь же Ивлеева заявила, что второй сезон ее шоу окончен, а вот у Тодоренко и дальше выходят новые выпуски.

В этот раз в студию к Регине Тодоренко пришла Ксения Бородина. Ведущая «Дом-2» рассказала, как она смогла сохранить брак с Омаровым. Оказалось, в отношениях Бородиной и ее мужа не всегда было все так гладко, как им того хотелось.

От разрыва Бородину и Омарова уберегли их прошлые браки. Супруги вспомнили ошибки прошлых отношений и решили идти на примирение. По словам Ксении Бородиной, она старается не копить обиды на мужа и сразу же решает проблемы, не откладывая их на потом.

Ведущая «Дом-2» смогла сохранить брак с Омаровым и теперь счастлива, что ошибки прошлого научили ее идти на компромиссы и строить отношения правильно. На шоу «Пятница с Региной» Тодоренко также рассказала, что ее звали на телестройку, но отказалась и ее не привлекли даже большие гонорары.

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Автор - Анна Пушкина
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