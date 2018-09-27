Регина Тодоренко рассказала о приглашении на "Дом-2" за огромную зарплату

Несколько лет назад телеведущей предлагали стать одной из участниц популярного реалити-шоу. Об этом она рассказала в рамках собственного проекта на YouTube - "Пятница с Региной".

Гостьей нового выпуска стала Ксения Бородина. Перед беседой, Регина Тодоренко рассказала соведущему Петру Романову короткую историю своих отношений с "Дом-2". По словам знаменитости, организаторы присылали ей письмо с приглашением сниматься в проекте. Они обещали огромную зарплату - по три тысячи долларов ежемесячно.

А вот Ксению Бородину её роль на "Дом-2" полностью устраивает. Она долгие годы отказывается от других шоу и хранит верность телестройке ради стабильности. Реалити-шоу дает ей необходимые средства к существованию, но не требует полной самоотдачи. Ксения Бородина призналась, что не способна полностью посвятить себя карьере в ущерб семье. Впрочем, в декретном отпуске ведущая тоже не задерживалась и оба раза быстро возвращалась к съемкам.