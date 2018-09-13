Как это развидеть: актер Кит Харингтон сбрил бороду, но оставил усы

Харингтон с 2011 года носил бороду, так как все это время он снимался в «Игре престолов». По всей видимости, актер устал от образа Джона Сноу и решил сменить имидж.

Актер Кит Харингтон сбрил свою бороду. Растительность на лице явно добавляла ему мужественности. Многие девушки считали Харингтона эталоном красоты мужчин. Теперь же актер рискует лишиться множества поклонниц. Мало того, что Кит Харингтон женился и больше не имеет статуса завидного холостяка, так теперь он еще и сбрил бороду.

Актер решил избавиться от бороды, но оставил усы. По мнению фанатов, теперь Кит Харингтон стал выглядеть гораздо старше, а его лицо кажется толще. «Как это развидеть», - задаются риторическим вопросом разочарованные поклонники актера из «Игры престолов».

Фанаты умоляют Кита Харингтона избавиться от усов или же снова отрастить бороду. Некоторые также шутят, что за годы ношения бороды актер попросту разучился бриться, поэтому решил избавляться от волос на лице постепенно, во избежание порезов и травм. СМИ уже писали, что свою легендарную бороду Кит Харингтон отрастил именно для «Игры престолов». Раньше актер регулярно брил лицо, но создателям сериала не понравилась его «кукольная» внешность.