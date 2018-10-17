Новая стрижка Джона Сноу спойлерит финал «Игры престолов»

Внимательные фанаты подметили тонкий намёк на финал мега-популярного сериала.

Вчера вечером гиперактивный поклонник «Игры престолов» Jonerys Targaryens залил на свой аккаунт в твиттере новую фотографию с актёром Китом Харрингтоном, который наиболее известен по роли Джона Сноу в вышеупомянутом сериале. Казалось бы, что ничего необычного нет в том, что актёр просто сменил причёску. Однако, дотошные фанаты сразу провели параллель актёра с его ролью, который, к слову, не менял причёску ни для каких фильмов, в которых успел сняться параллельно «Игре престолов».

Как утверждает полученная инсайдерская информация для Fansided, Харрингтон подстригся для своей роли, что создаёт конкретный спойлер для финала эпической киносаги. Для смотревших сериал уже не является секретом, что персонаж Джона Сноу оказался наполовину Таргариеном. А знающим ещё и книжную вселенную известен тот факт, что сына Лианны Старк и принца Рейгара Таргариена назвали в честь короля Эйгона Завоевателя. Основавший династию Таргариенов Эйгон обладал схожими с играющим Джона Сноу актёром пропорциями, тоже прослыв талантливым воином и командиром. Отличался от своего потомка он по сути только белым цветом волос и короткой стрижкой.

Инсайдеры сообщают также, что HBO собираются сделать большую отсылку ко временам прибытия Таргариенов в Вестерос, что также намекает на роль, которую должен будет исполнить персонаж Кита Харрингтона. Конечно, внешнее сходство между Сноу и Эйгоном весьма приблизительное, но HBO уже не раз меняли внешность книжных героев из личных соображений. Основываясь на этом, инсайдеры ещё полагают, что Харрингтон может исполнить роль и самого короля Эйгона, появление которого ожидается в виде флэшбека. Не стоит забывать о том, что выход финального сезона «Игры престолов» ожидается на апрель 2019 года.