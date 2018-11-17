Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше 2 миллионов рублей. Об этом СМИ сообщил риелтор.

Евгений Осин скончался 17 ноября. После его смерти наследникам досталась квартира на улице Демьяна Бедного в Москве. Трехкомнатные апартаменты находятся в доме неподалеку от станции "Полежаевская" и занимают 100 квадратных метров. Эксперты оценивают такую недвижимость в столице в 30 миллионов рублей.

Квартиру придется делить сестре Алине, дочери Агнии и экс-супруге Наталье Черемисиной. По словам риелтора, состояние наследства Евгения Осина шокировало его близких. Покойный артист устроил разруху оставил разруху после многочисленных пьянок в кругу сомнительных товарищей.

Вся мебель испорчена пятнами и дырами от окурков. Большинство поверхностей покрыты грибком и плесенью. В плачевном состоянии находятся двери, обои, предметы интерьера и даже трубы городских коммуникаций. Кроме того, вздулся паркет. По мнению риэлтора, Евгений Осин и его собутыльники справляли малую нужду прямо на пол.

Откуда небогатые родственники певца будут брать деньги на восстановление квартиры - неизвестно. Их финансовое положение не позволило даже похоронить Евгения Осина. Эту задачу взял на себя продюсер и друг семьи Андрей Разин. Он оплатил церемонию погребения покойной звезды на Троекуровском кладбище, состоявшейся 20 ноября.

Стоит напомнить, что основатель "Ласкового мая" пророчил Евгению Осину смерть ещё в июле. В социальных сетях Андрей Разин сообщал, что дни его друга "сочтены" из-за тяжелых болезней на фоне алкоголизма.