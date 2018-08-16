«Королева разорится»: Налоговая США заинтересовалась «кошельком» Елизаветы II

Налоговое управление США может обложить подоходным налогом всю британскую королевскую семью из-за Меган Маркл.

Поскольку герцогиня Сассекская до сих пор является гражданкой США, американские законы распространяются на всю её британскую семью. Закон о налогообложении США гласит о том, что все граждане обязаны исправно платить налог на весь доступный им доход (включая драгоценности), независимо от того, находятся ли доходы в их распоряжении. То есть Меган Маркл должна отдавать процент от своего 4-миллионного состояния и от дохода принца Гарри. И если с Меган Маркл, как гражданкой США, дела обстоят вполне законно, то принц Гарри своим браком может разорить королеву и весь дворец.

Дело в том, что 20-миллионное состояние принца – это трастовый фонд, который наполнялся из «кошелька» Елизаветы II и погибшей принцессы Дианы и из которого принц Гарри ежегодно получает 300 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, Налоговое управление США заинтересовалось вопросом, сколько на самом деле Меган и её семья должны американскому правительству. «Дворец» даже обратился за консультативной помощью к финансистам. Финансовый сотрудник британского двора уже заявил, что эта проблема стала «худшим кошмаром» за всю историю монархии в Великобритании, намекая на круглую сумму задолженности.

Проблема может обернуться финансовым крахом для Елизаветы II и всей её семьи, поскольку все монархи уже облагаются немалым подоходным налогом Великобритании, а дополнительные отчисления в США могут стать фатальными для казны.