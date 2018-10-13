После женитьбы принцы Гарри и Уильям отдалились друг от друга – источник

Близкий друг обоих принцев поделился, что братья даже стали менее заинтересованными в жизнях друг друга.

Источник рассказал, что братья всегда были опорой друг для друга, особенно после трагической смерти их матери, принцессы Дианы, в ДТП в 1997 году, которое принц Уильям до сих пор с трудом переживает. Женившись на Кейт Миддлтон, принц Уильям морально усыновил брата и остался для него единственной близкой поддержкой в семье. Но после свадьбы самого принца Гарри братья значительно отдалились друг от друга.

Причиной тому не только создание собственных семей, заявляет источник. Сейчас принц Уильям готовится взять на себя новые обязанности и, по сути, стать вторым по важности членом королевской семьи после Елизаветы II. Тогда как Гарри, герцогу Сассекскому, подобных привилегий не полагается. Разницу в статусах принцев и отношении к ним всего Кенсингтонского дворца можно заметить во время масштабных событий. Также инсайдер подтвердил, что братья больше не будут появляться на мероприятиях вместе (кроме благотворительных вечеров), и окончательное обретение самостоятельности для каждого из них произойдёт в апреле, когда Меган Маркл родит ребёнка.