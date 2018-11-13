Ченнинг Татум подтвердил свой роман с певицей Джесси Джей

Актер не так давно расстался со своей супругой Дженной Деван, их разрыв шокировал многих поклонников. Теперь же Ченнингу Татуму приписывают отношения со знаменитой певицей, чему сам артист уже дал косвенное подтверждение.

Ченнинг Татум уже неоднократно был замечен в компании с певицей Джесси Джей. 38-летний актер и 30-летняя артистка не раз «попадались» во время прогулок и совместного отдыха. Теперь же Ченнинг Татум посетил концерт Джесси Джей, после чего опубликовал в своих соцсетях снимки с выступлением певицы.

По мнению пользователей Сети, Ченнинг Татум подтвердил свой роман с Джесси Джей, опубликовав о певице хвалебные отзывы. В своем Twitter и Instagram актер выложил снимок с ее концерта, а в описании он похвалил избранницу. По словам Ченнинга Татума, Джесси Джей «отдала свое сердце» гостям концерта.

Пользователи сразу же стали писать, что теперь они ждут новостей о помолвке. Раз уже Ченнинг Татум подтвердил свой роман с Джесси Джей, то он может быть готов к более серьезным поступкам. Ранее уже сообщалось, что актер познакомил свою избранницу со своей маленькой дочерью. Фанаты были рады такому событию и считают, что у актера серьезные намерения.