Серьезные намерения: Ченнинг Татум познакомил маленькую дочку с любовницей‍

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Только в апреле стало известно, что актер решил порвать со своей супругой Дженой Дуан, а уже в сентябре он начал встречаться с американской певицей Джесси Джеймс.

 Поклонники убеждены, что в отношении последней у голливудского актера серьезные намерения, и на то у них есть несколько причин. Во-первых, известно, что пара проводит вместе очень много времени. Наблюдательные папарацци даже несколько раз замечали, как Ченнинг Татум рано утром выходил из дома любовницы.

 Другая причина состоит в том, что он уже познакомил маленькую дочку Эверли Элизабет Мэйзелл Тейтум с новой возлюбленной. Как оказалось, вместе с ней он посетил недавний концерт Джесси Джеймс.

 По всей видимости, жена Татума нисколько его сейчас не ревнует. Сразу после расставания с ним она нашла себе пару в лице актера Стива Кази. Согласно закону, она до сих пор состоит в браке со звездой фильма "Шаг вперед", потому что их бракоразводный процесс затянулся. Тем не менее, ни один из супругов уже не собирается его останавливать, понемногу налаживая свою личную жизнь на стороне.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

"Чисто звери": Шнуров в стихах возмутился групповым изнасилованием полицейского в Уфе

 Музыкант не верит, что наказание трех чиновников изменит общую ситуацию в стране. Такой обреченный прогноз он опубликовал на своей странице в Instagram.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ