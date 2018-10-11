Серьезные намерения: Ченнинг Татум познакомил маленькую дочку с любовницей‍

Только в апреле стало известно, что актер решил порвать со своей супругой Дженой Дуан, а уже в сентябре он начал встречаться с американской певицей Джесси Джеймс.

Поклонники убеждены, что в отношении последней у голливудского актера серьезные намерения, и на то у них есть несколько причин. Во-первых, известно, что пара проводит вместе очень много времени. Наблюдательные папарацци даже несколько раз замечали, как Ченнинг Татум рано утром выходил из дома любовницы.

Другая причина состоит в том, что он уже познакомил маленькую дочку Эверли Элизабет Мэйзелл Тейтум с новой возлюбленной. Как оказалось, вместе с ней он посетил недавний концерт Джесси Джеймс.

По всей видимости, жена Татума нисколько его сейчас не ревнует. Сразу после расставания с ним она нашла себе пару в лице актера Стива Кази. Согласно закону, она до сих пор состоит в браке со звездой фильма "Шаг вперед", потому что их бракоразводный процесс затянулся. Тем не менее, ни один из супругов уже не собирается его останавливать, понемногу налаживая свою личную жизнь на стороне.