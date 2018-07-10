Хакеры раньше времени опубликовали в сети новые снимки королевской семьи

Отмечается, что фотографии должны были появиться в интернете перед широкой аудиторией только 14 ноября в праздничный день. Однако хакеры похитили снимки. На них члены королевской семьи находятся в саду Кларенс Хаус рядом с особняком, где живут Чарльз и Камилла.

Известно, что во дворце многие расстроены тем, что фотографии оказались в сети раньше времени. Их публикацию собирались приурочить ко дню рождения сына королевы принца Чарльза, которому сегодня исполнилось 70 лет. В семейной фотосессии приняли участие Меган Маркл с мужем, Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Не так давно все члены королевской семьи приняли участие в траурном мероприятии, посвященном 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. После него Елизавета вместе со своей семьей взяла паузу и не появлялась на публике. Новые снимки очень понравились поклонникам. Они с удовольствием стали рассматривать и оставлять восторженные комментарии.

Напомним, ранее стало известно, что Принц Уильям начал нарушать протокол и проявлять чувства к своей жене Кейт Миддлтон на публике, что ранее было для него совсем не свойственно. По словам фанатов, примером для него стал младший брат Гарри, который никогда не стеснял себя рамками протокола и спокойно выражал чувства к Меган Маркл на людях.