Принц Уильям начал проявлять чувства к Кейт Миддлтон на публике

Отмечается, что в отличие от младшего брата Гарри, принцу Уильяму было не свойственно публичное проявление чувств к своей супруге. Однако пример оказался заразителен: наследник британского престола неожиданно приобнял жену на торжественном мероприятии.

Широко известным фактом является то, что Елизавета II совсем не приветствует, когда члены ее семьи выражают свои чувства в присутствии других людей. Однако Принцу Гарри это не мешало демонстрировать на публике то, как он нежно относится к своей супруге Меган Маркл. Отмечается, что они являются в настоящий момент одной из самых популярных пар Голливуда именно потому, что не стесняются своих чувств.

Однако отмечается, что принц Уильям возможно подвергся влиянию младшего брата, поскольку тоже стал нарушать протокол. Недавно было замечено, что на одном из торжественных мероприятий в честь Дня перемирия наследник королевской семьи робко приобнял Кейт Миддлтон. Интересно, что ранее некоторые сомневались, что у супругов все в порядке. Недавно члены королевской семьи стали родителями уже в третий раз. Однако после жеста Принца Уильяма многие подчеркнули, что рождение ребенка только больше сблизило пару и укрепило их отношения.