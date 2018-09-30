«Похудела на 11 кг»: Маргарита Овсянникова опубликовала фото 16-летней себя

Фанаты отметили, что звезда «Дома-2» не пользовалась услугами пластического хирурга.

Пользователи Сети получили уникальную возможность посмотреть на кумира в юные годы. Почему-то среди богатых и успешных так повелось: стыдиться своего прошлого отражения в зеркале, но призывать поклонников любить себя такими, какие они есть. К таким людям относится и Маргарита Овсянникова, которая опубликовала фото себя 6 лет назад.

На снимке девушке 16 лет, но она почему-то проводит время в одном из некогда «топовых» клубов украинского Донецка. Марго расположилась на фото слева и предложила поклонникам найти её, что оказалось несложной задачей. Хотя Маргарита и заявила, что с тех пор похудела на 11 кг, фанаты ей не поверили, поскольку не заметили никаких изменений. Это оказалось и плюсом для девушки, ведь уже в 16 лет она имела «телевизионную» внешность, для чего ей не нужны были дорогостоящие косметологические услуги и пластические хирурги. По признанию восходящей поп-звезды, он тогда не могла представить себе такое будущее, которое имеет сейчас, но очень рада всему произошедшему с ней в жизни.