«Тело помнит»: Маргарита Овсянникова вернулась в «танцевальный» эскорт

Экс-участница «Дома-2», которая прославилась признанием о том, что занималась эскортом, всё никак не может «отделаться» от порочащего её честь прошлого.

Маргарита Овсянникова после ухода из «Дома-2» обозначила для себя две дороги развития – модельный бизнес как «халтура» и серьёзная певческая карьера. Любой поп-артистке важен танцевальный навык, которым девушка обладает уже много лет. Однако съёмки в телешоу забирали много времени, и тело Марго забыло выученные давно движения.

Сейчас Овсянникова вернулась к танцам, чем радо хвастается поклонникам. Но фанаты девушки не поощряют её стилевые предпочтения. Маргарита Овсянникова решила совершенствоваться в самых современных танцевальных направлениях, где от танцовщицы требуется не только пластика, но и умение показать «всё».

«Тело помнит», «Взгляд кошки грация картошки», - комментируют успехи экс-участницы реалити-шоу пользователи в Сети. Они отмечают, что танцевать у девушки пока получается очень плохо. Но её тело «помнит» движения бывшей эскортницы. В соцсети Марго советуют забыть о карьере певицы и признать, что она годится только для совращения мужчин и исполнения их грязных желаний, поскольку каждый её танец очень похож на «пьяный» стриптиз или «танцевальный» эскорт, нежели на искусство.