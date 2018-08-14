Еще одна ведущая "Орла и решки" ждет ребенка

27-летняя ведущая Мария Гамаюн рассказала поклонникам о радостном событии: она скоро впервые станет мамой. Отмечается, что девушка опубликовала соответствующий снимок в своем аккаунте социальной сети Instagram.

Интересно, что Мария Гамаюн считает себя не только ведущей. Девушка позиционирует себя блогером, активно обновляет свой профиль и записывает юмористические ролики. Подписчики Гамаюн уже давно не раз высказывали мнение насчет ее изменившейся фигуры. Многие считали, что ведущая просто набрала пару лишних килограмм, советовали различные диеты.

Однако молодая девушка развеяла сомнения фанатов, опубликовав фотографию в аккаунте, где видно заметно округлившийся животик, который вряд ли говорит о лишнем весе, а скорее о беременности. Мария Гамаюн подписала фото соответствующе: «Ну спасибо, дорогие, выручили, столько насоветовали, и водная диета, и 8/16, 1300 калорий в день, и стол номер 8 (помедленнее я записываю!) Но многие почему-то пишут, что через несколько месяцев пройдет само, мне почему-то такой вариант больше нравится».

Отцом ребенка является Иван Гамаюн, с которым Мария состоит в браке уже несколько лет. Был период, когда поклонники переживали за благополучие личной жизни ведущей, однако, возлюбленные смогли преодолеть нелегкое время.

Напомним, ранее сообщалось, что буквально на днях должна родить экс-ведущая передачи «Орел и решка» Регина Тодоренко. Буквально накануне она сообщила фанатам, что ждать осталось совсем немного «буквально недельку». Тодоренко заявила об этом в рамках церемонии вручения премии журнала "OK!". Ее и Влада Топалова признали «Парой года».