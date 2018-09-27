Регина Тодоренко назвала дату появления ребенка от Влада Топалова

Беременная певица растрогалась обращением своего жениха на церемонии вручения премии журнала "OK!". Мероприятие "Больше, чем звезды" состоялось 8 ноября в зале московского Four Seasons Hotel.

Регину Тодоренко и Влада Топалова признали "Парой года" по версии издания. Знаменитости вместе поднялись на сцену за наградой. Влад Топалов использовал возможность и публично обратился к своей беременной невесте. Он признался Регине Тодоренко в любви и выразил надежду, что Бог позволит им "стать родителями вовремя".

После этого телеведущая взяла слово и назвала примерную дату рождения первенца. По словам Регины Тодоренко, до рождения ребенка осталась всего "неделька". Видимо, медики прогнозируют роды уже к следующим выходным. На это указывает и большой живот Регины Тодоренко. Стоит отметить, что в августе "Пара года" обручилась. Однако дату свадьбы пока не объявляли.