Регина Тодоренко назвала дату появления ребенка от Влада Топалова

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Беременная певица растрогалась обращением своего жениха на церемонии вручения премии журнала "OK!". Мероприятие "Больше, чем звезды" состоялось 8 ноября в зале московского Four Seasons Hotel.

 Регину Тодоренко и Влада Топалова признали "Парой года" по версии издания. Знаменитости вместе поднялись на сцену за наградой. Влад Топалов использовал возможность и публично обратился к своей беременной невесте. Он признался Регине Тодоренко в любви и выразил надежду, что Бог позволит им "стать родителями вовремя".

После этого телеведущая взяла слово и назвала примерную дату рождения первенца. По словам Регины Тодоренко, до рождения ребенка осталась всего "неделька". Видимо, медики прогнозируют роды уже к следующим выходным. На это указывает и большой живот Регины Тодоренко. Стоит отметить, что в августе "Пара года" обручилась. Однако дату свадьбы пока не объявляли.

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Автор - Александр Лубяной
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