Застрял в России: отец Нюши не может увидеть свою новорожденную внучку

Владимир Шурочкин стал одним из первых, кому счастливые родители показали фотографию новорожденной малышки. Радостный отец Нюши мечтает увидеть внучку своими глазами, но, к сожалению, он не может приехать в США.

Счастливый дедушка не знает, когда он сможет увидеть новорожденную внучку, поскольку выезд из России для него пока что закрыт. Дело в том, что мужчину обокрали. Среди пропавшего имущества был загранпаспорт. До восстановления документа Владимир Шурочкин не сможет покинуть страну.

Он рассказал, что ему прислали снимок, на котором запечатлена его внучка. По словам мужчины, девочка очень похожа на Нюшу. Он уверен, что певица была в детстве точно такой же. Шурочкин поделился, что сейчас все мысли только о том, когда же состоится долгожданная встреча. «Крылья выросли», - описывает свое состояние певец. Однако бывший солист «Ласкового мая» не теряет оптимизма. Он надеется все-таки приехать в США до нового года.

Напомним, певица Нюша родила девочку 6 ноября. Накануне она опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram кадр с фотосессии, под которым поделилась радостью материнства. Она рассказала, что сейчас вместе с дочкой отдыхает после родов. Подписчики в очередной раз поздравили Нюшу с радостным событием.