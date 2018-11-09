«Волшебное время»: Певица Нюша рассказала о самочувствии после родов

Сегодня, 11:02 \\ Шоу-бизнес

6 ноября у певицы родилась дочь, с радостным событием ее поздравил даже экс-возлюбленный Егор Крид. В своем Instagram Нюша опубликовала снимок из «беременной» фотосессии и обратилась к своим поклонникам.

 Для 28-летней певицы Нюши рождение дочери стало очень радостным событием. Малышку она родила от своего мужа Игоря Сивова, у которого от прошлых отношений уже есть двое детей. Совсем недавно супруг Нюши писал, что он присутствовал на родах и понял, как много женщины могут перенести. По словам Сивова, он впервые присутствовал при рождении ребенка и теперь он точно знает, как важно беречь свою женщину.

Певица Нюша также решила поделиться эмоциями. Она опубликовала еще «беременное» фото, на котором позирует рядом с мужем. В описании Нюша рассказала о самочувствии после родов. По словам певицы, сейчас она и ее дочь отдыхают. Нюша и ее малышка хорошо себя чувствуют. «Это просто волшебное время», - написала певица. Звезда уже стала использовать хештег «лапочкадочка», который по всей видимости станет «фирменным» для снимков и постов о дочери.

Пользователи еще раз поздравили Нюшу с радостным событием. В комментариях многие согласились, что первые дни с ребенком действительно «волшебное время». Нюше и ее малышке пользователи желают здоровья и счастья.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

 20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments»

 Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments», в который вошло четыре трека, а также...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ