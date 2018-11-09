«Волшебное время»: Певица Нюша рассказала о самочувствии после родов

6 ноября у певицы родилась дочь, с радостным событием ее поздравил даже экс-возлюбленный Егор Крид. В своем Instagram Нюша опубликовала снимок из «беременной» фотосессии и обратилась к своим поклонникам.

Для 28-летней певицы Нюши рождение дочери стало очень радостным событием. Малышку она родила от своего мужа Игоря Сивова, у которого от прошлых отношений уже есть двое детей. Совсем недавно супруг Нюши писал, что он присутствовал на родах и понял, как много женщины могут перенести. По словам Сивова, он впервые присутствовал при рождении ребенка и теперь он точно знает, как важно беречь свою женщину.

Певица Нюша также решила поделиться эмоциями. Она опубликовала еще «беременное» фото, на котором позирует рядом с мужем. В описании Нюша рассказала о самочувствии после родов. По словам певицы, сейчас она и ее дочь отдыхают. Нюша и ее малышка хорошо себя чувствуют. «Это просто волшебное время», - написала певица. Звезда уже стала использовать хештег «лапочкадочка», который по всей видимости станет «фирменным» для снимков и постов о дочери.

Пользователи еще раз поздравили Нюшу с радостным событием. В комментариях многие согласились, что первые дни с ребенком действительно «волшебное время». Нюше и ее малышке пользователи желают здоровья и счастья.