Эксперт прочитал по губам «ссору» между Меган Маркл и принцем Гарри

СМИ упоминали, что пара поскандалила на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Ранее неоднозначный разговор между принцем Гарри и Меган Маркл проанализировала только эксперт по чтению языка тела Джуди Джеймс. Она предположила, что между супругами произошла первая публичная ссора. Принц Гарри перебил своей нервной репликой разговор жены с Зарой Тиндолл, на что Меган Маркл отругала его, словно вежливая, но зла мама.

Но эксперт по чтению по губам объяснила, что произошло между герцогом и герцогиней. Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри прошла в том же месте, где и бракосочетание принцессы Евгении – в часовне Святого Георгия. Всю церемонию принц был словно сам не свой: постоянно теребил подол сюртука и не мог усидеть на месте.

В итоге, он наклонился к Меган, чтобы сказать: «Всё так изменилось». На что герцогиня ответила согласием и добавила, что гостей всё равно набралось немало, что очень хорошо для королевской семьи. Активная жестикуляция, мимика и кивки головой, которые эксперты приняли за гнев, оказались привычной манерой общения Меган Маркл в тот день. Девушка очень эмоционально переживала свадьбу принцессы Евгении.