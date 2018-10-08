«Ему нужен пиар»: Маргарита Овсянникова опубликовала личную переписку с Артёмом Сорокой

Сегодня, 18:17 \\ Шоу-бизнес

Уже бывшая участница «Дома-2» шокировала поклонников признаниями, которые делает её парень в их личной переписке.

Не так давно Маргарита Овсянникова посреди ночи со скандалом покинула остров «Дома-2» и теперь строит карьеру своими силами. Большой дилеммой для Маргариты было решение – остаться с Артёмом Сорокой и пойти своим путём. Об этом Марго неоднократно признавалась фаната, которые из соображений дружелюбия советовали ей уйти от грубого парня. Но девушка, получив последние сообщения от Сороки, поняла, что он её не любит и ему нужен был всего лишь пиар на её скандальном имени.

После долгой раскачки «любит-не любит» Марго заявила, что опубликованная переписка с Сорокой станет последним упоминанием об участнике телестройки на её странице. Несмотря на ранее озвученные планы, Марго рассказала о своём переезде в Киев и начале сольной певческой карьеры. Первым хитом экс-героини «Дома-2» может стать песня, подаренная ей Сорокой. Если у неё получится «выбить» из него текст этой песни.

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Автор - Олеся Куприна
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