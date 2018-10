«Ему нужен пиар»: Маргарита Овсянникова опубликовала личную переписку с Артёмом Сорокой

View this post on Instagram

Последний пост, который посовещается моему любимому ♥️ Оказалось он не любит меня, ему просто нужен пиар. Говорить он со мной согласен только в прямых эфирах. Спасибо за сладкую ложь...🤥 💔 #маргоовсянникова #маргосорока