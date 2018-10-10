Хакеры угрожают жене Павла Мамаева опубликовать ее интимные фото

Алане Мамаевой начали поступать личные сообщения с требованием перевести на чужой счет довольно крупную сумму денег. В противном случае они обещают показать всем ее "личные архивы".

На сегодняшний день вся страна наблюдает за тем, как дальше пойдет развязка дела, из-за которого задержали известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В сети уже появились видео, на которых запечатлено, как они вместе с компанией других мужчин избивают нескольких московских чиновников, а также еще одного мужчину на автомобильной стоянке в Москве.

Как оказалось, семья полузащитника футбольного клуба "Краснодар" в настоящее время переживает и другие трудности. Так, всего несколько дней назад СМИ начали распространять слухи, будто его жена Алана Мамаева подала на развод после инцидента с дракой. Накануне же она лично рассказала подписчикам, что ей угрожают хакеры. Они хотят опубликовать ее интимные фото и обещают сделать это, если она не переведет им деньги на счет.

Модель не стала говорить, что данных материалов у нее в личных архивах не имеется. Вместо этого она предупредила фанатов, что ее профиль могут взломать, поэтому в нем снова может появиться много "грязи".

Ранее СМИ сообщили, что жена Павла Мамаева опровергла слухи о разводе.