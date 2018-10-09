Жена Павла Мамаева опровергла слухи о разводе

Сегодня, 10:55 \\ Происшествия

Алана Мамаева заявила, что любит мужа и не собирается от него уходить, особенно в этот тяжелый период его жизни.

 Новое сообщение появилось на личной странице модели и блогера в социальной сети Instagram. Алана Мамаева опубликовала там совместное фото с супругом Павлом Мамаевым, где посоветовала всем недоброжелателям оставлять свое мнение по поводу инцидентов с ним при себе и заявила, что очень его любит. Также она оставила текстовое сообщение с помощью функции Stories. В нем жена футболиста также указала, что не подавала на развод, и таким образом опровергла слухи о нем.

 

 Ранее стало известно, что на Александра Кокорина и Павла Мамаева завели еще одно уголовное дело за побои. 12 октября СК обратится в суд за избранием меры пресечения.

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Автор - Мартина Корф
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