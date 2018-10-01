Марина Хлебникова не пошла на похороны мужа, ее здоровье пошатнулось

Сегодня, 13:43 \\ Шоу-бизнес

Больше недели певица не выходит на связь, она перестала общаться с прессой и подпускает к себе лишь самых близких. Марина Хлебникова сильно переживает из-за гибели своего первого мужа Антона Логинова, труп которого она нашла в своей квартире.

 Как сообщают СМИ, рядом с трупом гитариста Логинова правоохранители нашли предсмертную записку. В ней указано, что мужчина просит никого не винить в своей смерти. Помимо этого, в записке также отмечается, что Хлебникова была для Логинова единственной любовью.

Смерть первого мужа стало для Марины Хлебниковой серьезным ударом. Здоровье певицы пошатнулось. По словам инсайдеров, Хлебникова находится под наблюдением врачей, так как у нее случился нервный взрыв. Из-за сильного потрясения певица не пошла на похороны мужа. Источники сообщают, что Хлебникова не смогла пойти проститься с умершим супругом из-за того, что у нее появились сильные нервные и физические осложнения.

Ранее уже сообщалось, что Марина Хлебникова нашла своего мужа мертвым. После этого певица до сих пор не может прийти в себя. По некоторым данным, мужчина винил себя в «застое», который наступил в карьере Марины Хлебниковой.

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Автор - Анна Пушкина
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