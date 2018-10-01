Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в одной из столичных квартир.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра в районе Северное Бутово нашли тело мужчины. Согласно информации, которую им удалось выяснить, он был первым мужем известной российской артистки и певицы Марины Хлебниковой. Таким образом удалось установить личность погибшего. Им оказался гитарист Антон Логинов.

51-летняя эстрадная исполнительница сама обнаружила бывшего супруга мертвым. Она пришла в его квартиру, которая расположена по улице Ратная в Москве и увидела бездыханное тело. Тогда она позвонила в полиция и сообщила о случившемся. Она уточнила, что на столе в комнате нашла предсмертную записку от Логинова. В правоохранительных органах пока разбираются в обстоятельствах, которые предшествовали смерти музыканта.

Логинов был первым мужем Марины Хлебниковой, звезды 90-х годов. После она вышла замуж за Михаила Майданича, однако брак с ним у нее также не сложился.