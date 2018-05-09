Юлию Барановскую перепутали со звездой сериала «Секс в большом городе»

Стоит отметить, что не всякая девушка сможет без помощи стилистов, визажистов и парикмахеров выглядеть, как голливудская дива. Но исключением является Юлия Барановская. Российская певица приехала отдохнуть на звёздный фестиваль «Жара», который проходит в Баку.

Девушка предстала перед камерами в новом образе, Юлия сменила прическу, надела сексуальное платье и высоченные каблуки, шарма добавил идеально подобранный макияж. Барановская определённо яркая девушка, настолько, что местные журналисты не узнали телеведущую и подошли к ней, как к американской актрисе Саре Джессике Паркер. Стоит отметить, что фестиваль посетили многие зарубежные знаменитостей, поэтому появление звезды сериала «Секс в большом городе» не вызвало у представителей СМИ никакого удивления. Когда Барановская выложила фотоотчёт с мероприятия в свой Instagram, подписчики телеведущей отметили, что новый образ ей к лицу. Девушку часто хвалят за отличную фигуру, несмотря на то, что она мать троих детей. Помимо карьеры телеведущей, Барановская пробовала себя в роли писательницы. Но большую часть времени девушка посвящает дочери и двум сыновьям.

О других происшествиях на фестивале «Жара».