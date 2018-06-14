Григорий Лепс с Яной Кошкиной пустились в пляс прямо в аэропорту

Сегодня, 14:47 \\ Шоу-бизнес

Уже сегодня в столице Азербайджана состоится международный фестиваль «Жара». В рамках мероприятия на сцену Баку выйдут самые популярные артисты России и других стран. Например, Валерия, Дима Билан, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Егор Крид, Монатик, Светлана Лобода и многие другие. Также свой творческий вечер проведёт Валерий Меладзе, где его хиты исполнят популярные российские музыканты.

Сегодня днём в аэропорту столицы приземлился самолёт из Москвы. На нём прилетели практически все участники фестиваля. Организаторы мероприятия встречали почётных гостей лично, в качестве подарка российских звёзд развлекали танцоры в народных костюмах принимающей стороны. Услышав мотивы восточной музыки, вскипела грузинская кровь российского певца Григория Лепса. Знаменитый исполнитель не удержался и пустился в пляс вместе с танцорами. Позже к нему присоединилась ведущая Яна Кошкина, а затем один из танцоров пригласил на танец дочь Лепса. Момент веселья запечатлел на смартфон Иосиф Пригожин, его подписчики в Instagram стали свидетелями кавказского танца в исполнении звёзд. Телеведущая Яна Чурикова заметила, что Григорий танцует не хуже, чем поёт.

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Автор - Валерия Лисичкина
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