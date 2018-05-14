В Финляндии умер национальный «голос» «Евровидения»

Сегодня, 18:40 \\ Шоу-бизнес

От рака щитовидной железы в Финляндии в возрасте 47 лет скончалась известная певица и актриса Ханна-Риикка Сиитонен.

Со злокачественным образованием женщина боролась с 2000 года. Она по праву считается национальным «голосом» конкурса по нескольким причинам. Ханна-Риикка выступала в роли бэк-вокалистки за свою страну в Осло в 1996 году, в Стамбуле в 2004 году и в Киеве в 2005 году. На родине она сделала успешную карьеру актрисы и певицы и даже успела поработать вокальным тренером на шоу-талантов.

Ханна-Риикка Сиитонен также была дочерью певца Фредди. Фредди представлял Финляндию на «Евровидении» в 1967 и в дуэте в 1976 году. Ханна-Риикка была замужем и воспитывала ребёнка. Её близкая подруга опубликовала в социальной сети видео в память об известной певице. Сообщество поклонников конкурса, которые помнят голос легендарной бэк-вокалистки, сочувствуют её семье.

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Автор - Олеся Куприна
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