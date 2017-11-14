Юлия Савичева рассказала, откуда заранее узнала о победителе «Евровидения-2018»

Певица Юлия Савичева, которая представляла Россию на конкурсе в 2004 году, рассказала, почему она заранее знала о победителе этого года. Звезда также поделилась мнением о «Евровидении».

Наблюдая за тем, как распределяются голоса в финале этого года, Юлия Савичева вспоминала «Евровидение-2017», которое прошло в столице Украины. Тогда победитель Сальвадор Собрал затронул чувства певицы и она была несказанно рада его успеху. В этом году Савичеву конкурс впечатлил не меньше, но только разнообразием представленных жанров: поп, рэп, рок, метал, опера, джаз и танцевальные композиции. По мнению опытной исполнительницы, для этого и создано «Евровидения» - чтобы объединить любителей разной музыки.

«В наше время любая песня, в любом направлении может стать популярной, даже дум-метал. И это будет называться поп музыкой, что значит популярная музыка», - пишет девушка в социальной сети. Она также упомянула, что любимица букмекеров, Netta из Израиля, сразу дала понять, что победа будет за ней. Поэтому итоги голосования не удивили Савичеву. Смешанные впечатления оставил Кипр, который слишком постарался и всеми действиями говорил: «Голосуйте за нас!» Юлию это оттолкнуло. А преданные поклонники продолжают сравнивать конкурсантов с Савичевой и её песней «Believe Me», с которой она проиграла Руслане из Украины.