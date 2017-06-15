«Тело изголодалось»: Богдан Титомир «зажал» Дану Борисову и Анну Калашникову

По словам Даны Борисовой, Титомир почувствовал ее «голод» по крепким мужским объятиям и бросал в ее сторону «томные» взгляды. После этого некогда известный певец прижимал к себе не только Борисову, но и другую гостью шоу «Пусть говорят».

Дана Борисова не прекращает посещать различные эфиры, рассказывая о своей зависимости, проблемах в семье или же просто выступая экспертов в непростых ситуациях. Снимками с недавних съемок звезда настолько заинтриговала пользователей, что те даже признались в желании поскорее увидеть эфир.

Все дело в том, что Борисова показала фотографии с Богданом Титомиром и рассказала, как происходили съемки. «Изголодалось тело по крепким мужским объятиям», - написала Борисова, рассказав еще и том, что все это почувствовал Титомир. Он, утверждает звезда, бросал в ее сторону «томные» взгляды, а когда участники решили сфотографироваться, то певец «зажал» ее вместе с Анной Калашниковой.

Судя по снимкам, Богдан Титомир и правда одарил женщин своими объятиями. Дане Борисовой, решили пользователи, такие «ласки» понравились. Поклонники звезды также отметили, что Борисова набрала вес и стала выглядеть «толще».