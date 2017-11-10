«Увидимся через год»: рэпер Face уходит в армию

В подтверждение словам рэпера в одном из Twitter-аккаунтов появился снимок, на котором исполнитель, предположительно, проходит призывную комиссию. Как же отслужит татуированный Face – для многих остается загадкой.

Весь «хайп» вокруг рэпера, чья популярность начала постепенно угасать, начался после публикации в его Twitter-аккаунте. Иван Дремин, более известный как рэпер Face, написал, что уходит в армию. «Встретимся через год», - сообщил исполнитель.

Пользователи пришли в шок от такого заявления, так как многие из них не могли представить, чтобы столь одиозная личность могла служить в армии. Некоторые предположили, что Face решил «хайпануть» на ложной информации.

Однако, вскоре после поста с шокирующим заявлением, в комментариях появился снимок. На нем запечатлен сам рэпер, который, судя по фото, проходит комиссию и уже готовиться отправиться в ряды призывников. Поклонники творчества рэпера Face отреагировали на такой снимок по-разному. Одни считают, что армию поможет Ивану Дремину стать мужественнее, другие утверждают, что рэпер не выдержит строгих армейских условий и станет «посмешищем» из-за своего внешнего вида.