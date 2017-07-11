«Давай боярышник»: Ксения Собчак надоела фанатам рекламой водки

Телеведущая Ксения Собчак медленно превращает свой Instagram в площадку для рекламы спиртных напитков, чем откровенно злит своих подписчиков. Последние взывают к суду Роскомнадзора.

Ксения Собчак перестала скрывать своё пристрастие к алкоголю ещё со времён её первого участия в «Доме-2». С тех пор страница звезды в социальной сети всё чаще и чаще пополнялась постами о восхвалении различных горячительных напитков. Неожиданно для своих поклонников Собчак перешла на рекламу водки, одарив её самыми добрыми словами.

Поклонники шокированы таким поведением звезды, решившейся на провокационные посты после многих скандалов. Они призывают Собчак одуматься и сократить количество выпиваемого, иначе вскоре деньги за рекламу ей предложат производители известного боярышника. Следящих же за соблюдением закона беспокоит наплевательское отношение Роскомнадзора к открытой пропаганде женского алкоголизма. Кстати, среди поклонников Ксении Собчак можно встретить много девочек-подростков.